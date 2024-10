Un secolo di attività. Un compleanno tondo per un’azienda comasca, da cento anni protagonista nel settore di spedizioni e logistica.



E’ la Bianchi Group, guidata da Mario Pittorelli, con quartier generale a Casnate con Bernate.

Il centenario è stato festeggiato pcohe settimane fa a Villa Erba.

La storia dell’impresa inizia il primo ottobre 1924, quando Fortunato Bianchi avvia l’attività a Chiasso, interrotta solamente durante gli anni della Seconda Guerra Mondiale. Nel 1980 la prima sede italiana, aperta proprio dall’attuale presidente Pittorelli a Montano Lucino.

Quindi, gli anni di crescita e sviluppo, soprattutto i più recenti. Nell’ultimo decennio il fatturato passa da 64 a 150 milioni di euro, grazie a diversi investimenti mirati.

Importante contributo è stato dato dall’apertura di filiali in Italia in grado di coprire il territorio in modo capillare. Poi, gli impegni nella digitalizzazione e nel potenziamento della rete vendite con il lancio di un team di giovani commerciali che ha saputo approcciare la clientela con uno spirito fresco e innovativo. Elementi che hanno permesso all’azienda di tagliare il traguardo dei cent’anni in ottima salute.

“Siamo la più importante azienda di trasporti sul territorio – dice Mario Pittorelli, presidente di Bianchi Group – Abbiamo oltre 500 collaboratori e 150 milioni di fatturato, 12 poli logistici e sette filiali fra Italia e Svizzera. Siamo una azienda ben strutturata e pronta ad affrontare le sfide del futuro; siamo in costante espansione e puntiamo sui giovani e sul loro entusiasmo. Vogliamo continuare nel solco tracciato, in questa avventura che ci ha dato tante soddisfazioni”.

“La nostra società quotidianamente movimenta merce da e per tutto il mondo ed è una eccellenza nella logistica – aggiunge l’amministratore delegato Fulvia Zatti – La nostra è una attività dinamica: spostiamo merce in tutto il mondo con puntualità e qualità del servizio. Negli ultimi anni abbiamo avuto uno sviluppo importante, puntando su tecnologie innovative. Ma al centro di tutto vi sono le persone e in particolare i giovani; hanno dinamismo e voglia di fare. Bianchi Group nella sua crescita punta molto su di loro. Grazie all’organizzazione e puntando sulla qualità dei servizi, l’azienda negli ultimi 10 anni è più che raddoppiata. Nostro compito sarà di continuare a sviluppare sempre di più la Bianchi Group.”