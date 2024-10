Grave incidente questa mattina all’alba a Longone al Segrino in via Vallassina. Coinvolti due mezzi, un’auto e un autocompattatore della nettezza urbana, che si sono scontrati, per cause ancora da chiarire. Ingente mobilitazione da parte dei soccorsi, attivati in codice rosso (massima gravità). Sul luogo dello schianto sono arrivate due ambulanze e due automediche. Da quanto è stato possibile ricostruire le ambulanze hanno trasportato una donna di 27 anni residente nel Comasco, da quanto si apprende una guardia giurata in servizio, all’ospedale di Lecco. Le sue condizioni sono molto serie ed è stata ricoverata in prognosi riservata all’ospedale di Lecco. L’altro ferito – è meno grave, al Sant’Anna di San Fermo della Battaglia.

Sul posto i carabinieri di Erba per i rilievi e ricostruire la dinamica dello schianto e i vigili del fuoco.