Un big match contro una delle squadre più in forma del campionato. Nella serata di Halloween gara non semplice – come del resto tutte in serie A – per il Como, che nel posticipo di giovedì sera attende la Lazio allo stadio Sinigaglia. Fischio d’inizio alle 20.45.

In una giornata così particolare l’obiettivo dei lariani è ovviamente fare uno scherzetto ad un avversario molto accreditato. E la curiosità è per vedere se la società porterà qualche nuovo vip allo stadio dopo gli attiri Hugh Grant e Andrew Garfield, in tribuna nel match con il Parma.

Nella formazione lariana l’unica assenza certa è quella del belga Van Der Brempt, mentre Sergi Roberto, uscito per infortunio a Torino contro i granata, in extremis potrebbe recuperare. Nella Lazio – reduce dal successo per 3-0 con il Genoa – mister Marco Baroni ha a disposizione Mattia Zaccagni, reduce da un attacco influenzale, mentre sono da valutare le condizioni dell’esterno Manuel Lazzari. La partita è stata affidata a Luca Pairetto di Torino. L’ultimo suo precedente con gli azzurri, il 23 dicembre del 2023 nella sfida tra Como e Palermo, terminata 3-3.

Ieri sono andate in scena le prime gare del turno infrasettimanale, decima giornata di serie A. Il Cagliari è stato superato in casa per 2-0 dal Bologna, mentre il Lecce ha battuto per 1-0 il Verona. Il Napoli, infine, ha avuto la meglio a San Siro con il Milan per 2-0, in una partita ben diretta dal comasco Andrea Colombo.