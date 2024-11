Treni, ennesima mattinata da incubo per i viaggiatori. La causa ancora una volta un guasto che si è verificato sulla linea elettrica tra le stazioni di Como Nord Camerlata e Como Lago e che ha creato numerosi disagi per i pendolari che si spostano per motivi di studio e lavoro.

Ritardi, cancellazioni e variazioni di percorso si sono verificati fin dalle prime ore del mattino, proprio nell’ora di punta per quanti devono raggiungere i luoghi di lavoro o la scuola, interessando diversi convogli diretti a Milano.

In totale sono stati cancellati nove treni per i collegamenti tra Como e Milano e dieci i convogli che hanno subito modifiche al percorso- Una mattinata nera, l’ennesima, per quanti sono costretti ad utilizzare il trasporto ferroviario.

Il guasto purtroppo non è stato l’unico disservizio che si è verificato nell’arco della mattinata. Sulle tratte transfrontaliere Biasca – Bellinzona – Lugano – Chiasso – Como San Giovanni e Como – Mendrisio – Varese alcuni treni hanno subito variazioni di percorso per non meglio specificate “esigenze tecniche”.

Anche novembre si apre con disagi per i viaggiatori. Se per il servizio ferroviario il mese di settembre è stato “disastroso”, secondo le parole dello stesso assessore regionale ai Trasporti Franco Lucente, anche quello di ottobre non è stato da meno. Secondo il report mensile consultabile sul sito trenipendolari.it, soltanto sulla linea Como-Milano sono stati 622 i treni in orario o in anticipo e 1.121 quelli in ritardo o soppressi. Dunque, un treno in orario ogni due in ritardo. Visti i disagi quotidiani riportati dai pendolari, proprio per far fronte alla situazione, lo scorso 29 ottobre è stato convocato un nuovo tavolo in Regione con i vertici di Rfi, Trenord e Ferrovienord. È stato il secondo incontro sul tema, sollecitato dalla Regione dopo i numerosi disservizi degli ultimi mesi.