Ambulanza, automedica e vigili del fuoco oggi pomeriggio poco dopo le 15 a Nesso in via Roma. I soccorsi attivati in codice rosso, quindi massima gravità, per un uomo di 62 anni che – da quanto ricostruito – è caduto da un muro, precisamente da un’altezza di circa 6 metri, mentre raccoglieva frutta da una pianta. Fortunatamente le condizioni si sono rivelate meno gravi. È stato portato in codice giallo – media criticità – all’ospedale Sant’Anna per le cure del caso.