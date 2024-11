Intervento dei carabinieri a Turate, nella scuola di via Garibaldi per la segnalazione di una lite degenerata nella violenza. Ancora in fase di accertamento i dettagli di quanto accaduto.

Una donna di 33 anni, sembra una dipendente dell’istituto, è stata soccorsa da un’ambulanza e portata all’ospedale di Saronno per accertamenti. Dalle prime informazioni si sarebbe trattato di una banale discussione degenerata, ma sono in corso gli accertamenti dei carabinieri.

Non risultano al momento provvedimenti o denunce.