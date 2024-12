Complice il calo delle temperature, la stagione sciistica 2024/2025 è pronta a partire sotto i migliori auspici. Poca neve dal cielo, ma il lavoro incessante dei cannoni e le temperature rigide degli ultimi giorni regalano piste imbiancate al meglio per il fine settimana dell’Immacolata. Niente ponte, se non per alcuni milanesi, ma sempre inizio ufficiale per gli amanti degli sport sulla neve. Va detto, che anche quest’anno sciare costerà un po’ di più. I prezzi degli skipass infatti, registrano aumenti -come rilevato da Altroconsumo- con il prezzo medio del giornaliero che cresce del 4,1% e il settimanale da 5 giorni che sale del +3,8%. Bisogna dire subito che il prezzo varia in base ad alta o bassa stagione, acquisti on line e promozioni, capaci di ridurre i costi. In Lombardia inoltre, c’è una nuova tessera Ski’n Lombardia che permette di sciare in tutti i comprensori con la modalità PayPerUse. Si scia liberamente in tutta la regione, attivando online l’abbonamento stagionale, senza fare code, e pagando solo per il tempo effettivo sugli sci fino al raggiungimento del costo dello stagionale. La rete si compone di 900 chilometri di piste e 300 impianti suddivisi nelle 27 stazioni sciistiche lombarde.

Sci, i prezzi degli skipas

Restando nella regione vediamo una panoramica dei prezzi delle principali skiaree: a Livigno, il giornaliero costa 64,50 euro, mentre il pacchetto di 5 giorni è offerto a 296,80 euro. Giornaliero a 55 euro invece a Madesimo, in Valchiavenna e anche a Chiesa in Valmalenco, con prezzi a 5 giorni rispettivamente di 235 euro e 226 euro. In Valtellina, sciare un giorno a Quattro Valli Bormio costa 59 euro, mentre il prezzo di 5 giorni è 271 euro. Si risparmia un po’ scendendo di quota, in provincia di Lecco, ai Piani di Bobbio si spende 45 euro per il giornaliero, mentre 5 giorni costano 158 euro. Fuori dai confini regionali, in Trentino-Alto a Madonna di Campiglio, il giornaliero costa 79 euro, con un 5 giorni a 352 euro; e se proprio non si bada a spese, superato il confine svizzero, in Engadina a Sankt Moritz, il giornaliero costa 83 euro, mentre 5 giorni 410 euro. Ma anche qui, da non credere, offerte e promozioni aiutano tutti -almeno un po’- a mettere gli sci ai piedi.