L’incrocio tra lombarde e le romane è terminato 8-0. Festeggiano Inter e Como, le squadre che si confronteranno lunedì prossimo a San Siro alle 20.45. Domenica il successo dei lariani per 2-0 contro la Roma, con le reti nel finale di Gabrielloni e Nico Paz. Ieri sera la netta affermazione dell’Inter per 6-0 allo stadio Olimpico con la Lazio, con sei marcatori tutti differenti: Calhanoglu, Dimarco, l’ex azzurro Barella, Dumfries, Carlos Augusto e Thuram. Nella squadra nerazzurra due giocatori sono usciti in anticipo per problemi fisici. Nicolò Barella è uscito al 74′ per una lieve contrattura all’adduttore della coscia destra, Federico Dimarco è stato sostituito all’82’ per crampi.

Due vittorie di rilievo per entrambe le squadre. L’Inter è salita a 34 punti, rimanendo in scia della capolista Atalanta (37) e del Napoli (35). Il Como non conquistava i tre punti dal 29 settembre, dalla sfida interna con il Verona. Lariani ora a 15 punti, alla pari con Parma e Verona. Alle loro spalle Cagliari (14), Monza e Venezia (10).

