Una vicenda che ha dell’incredibile quella raccontata da Sergio Gaddi sui suoi social: “Natale a Como: la polizia locale multa Babbo Natale per accattonaggio mentre fa le foto (sotto la pioggia) con i bambini. Lo so, sembra uno scherzo, ma purtroppo non siamo a carnevale. È solo la politica anti-vita di questa giunta, e ai sensi del codice dell’intelligenza bisogna stracciare in faccia a questi patetici incapaci la patente di amministratori. A vita”.