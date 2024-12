Intervento di soccorso urgente alle ore 10.40 a Como in via Italia Libera per la segnalazione di incendio in una abitazione. Una persona anziana, dall’età di 96 anni, è stata trovata morta. Sul posto i vigili del fuoco di Como con due squadre per lo spegnimento delle fiamme che hanno coinvolto l’appartamento. Polizia locale e agenti della Questura hanno bloccato la strada durante le operazioni.