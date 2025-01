Un anno straordinario. Mirwan Suwarso, presidente del Como, via social non ha nascosto la sua soddisfazione per i risultati ottenuti nel 2024 dalla promozione in serie A festeggiata nella sera del 10 maggio, alla vittoria contro il Lecce, un successo che chiude nel migliore dei modi 12 mesi di grandi emozioni.

A poche ore dal 2025, Suwarso è tornato sui social con un ulteriore post di saluto che si apre con un affettuoso “Cara Famiglia del Como 1907”.

“Mentre salutiamo quest’anno straordinario -scrive sul web-, sono colmo di immenso orgoglio e gratitudine. Il nostro viaggio dalla Serie D al ritorno in Serie A dopo 21 anni è una testimonianza della nostra resilienza, passione e impegno incrollabile insieme.

Insieme, non solo abbiamo ricostruito un club, ma abbiamo anche rafforzato la nostra comunità. La vostra dedizione è stata il cuore pulsante del nostro successo, ispirandoci a sognare in grande e a raggiungere traguardi sempre più alti”, continua il presidente che guarda al nuovo anno: “Continuiamo questo percorso, uniti nel nostro amore per il club e la nostra città. Vi assicuro che il futuro ci riserva possibilità illimitate e, con voi al nostro fianco, insieme siamo pronti per grandi cose”; conclude il presidente.

Calciomercato, occhi puntati su Diao

Intanto per quanto riguarda il Calciomercato, riflettori puntati su Nico Paz. La promettente mezzala del Real Madrid arrivata al Como a fine agosto e grande protagonista nell’ultima partita dell’anno al Sinigaglia, prima per un rigore fallito, parato dal portiere avversario, e poi per la rete dell’1-0 (i lariani hanno poi chiuso il match 2-0), sarebbe al centro degli interessi di altre formazioni di serie A, Inter in primis, ma non solo.

Arrivano, infatti, le parole “pesanti” del tecnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, che, in una recente intervista radiofonica, ha parlato proprio di Nico Paz: “E’ un giocatore che seguiamo molto. È molto bravo ed è un grande talento. Questa stagione di formazione fuori dal Real gli fa molto bene. Crediamo sia un giocatore che può essere il futuro del Real Madrid“.

I blancos hanno ancora molto da dire sul giocatore. A partire dalla clausola di recompra inserita nel contratto che è valida fino al 2027 per una cifra di 12 milioni di euro, ovvero il doppio di quanto pagato dal club lombardo.

Ma, come detto, anche l’Inter è attenta al gioiello classe 2004 che al suo debutto con la nazionale argentina ha servito un assist a Messi. Pure il Milan avrebbe delle mire sul giocatore del Como. In questo momento, secondo indiscrezioni, sarebbero un passo avanti i nerazzurri.

Intanto mister Cesc Fabregas dopo Nico Paz starebbe valutando un altro giovane promettente della Liga si tratterebbe del 19enne Assane Diao.

Starebbe, invece per lasciare il Lario, Emil Audero, Il Como avrebbe deciso di metterlo sul mercato per investire su un altro portiere. L’ex interista tra errori e prestazioni sottotono non ha soddisfatto, a lui è stato preferito Pepe Reina.