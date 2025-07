Per la Como Cup Football on the Lake in programma dal 23 al 27 luglio sono previste alcune limitazioni al traffico nella zona dello stadio Sinigaglia.

In viale Vittorio Veneto, solo sul lato sinistro adiacente allo stadio, divieto di sosta dalle 8 di mercoledì 23 luglio fino a domenica 27 luglio. Divieto di sosta con rimozione forzata dalle 10 di mercoledì a domenica anche nelle seguenti vie: via Sinigaglia (tra Viale Masia e largo Borgonovo), viale Vittorio Veneto (lato destro adiacente ai giardini), viale Puecher, largo Borgonovo, piazzale Somaini, viale Masia (tra p.le Somaini e viale Rosselli), via Pietro da Breggia, via Vacchi, via Recchi (area adibita alla sosta), viale Rosselli (controviale alberato), via Campo Garibaldi.

Nelle stesse vie è vietata la circolazione dalle 10 di mercoledì. E’ previsto invece un doppio senso in viale Masia (nel tratto tra viale Rosselli e via Sinigaglia), con transito consentito esclusivamente ai residenti ed autorizzati.

Per quanto riguarda i residenti, al termine di ogni evento e quando l’accesso alla zona sarà ammesso dal personale sul posto, i residenti titolari di PASS AUTO CSU ZONA 11 e PROPRIETARI/UTILIZZATORI di posti auto non ubicati su pubblica via, potranno circolare e sostare nelle zone non permanentemente interdette, fino alle ore 15.00 di ogni giorno. I titolari di PASS AUTO CSU ZONA 11 potranno sostare in tutti gli stalli a pagamento (strisce blu) del settore 12, così come da ordinanza viabilistica 98.