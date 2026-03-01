Attacco all’Iran, comaschi bloccati a Dubai. Chiuso lo spazio aereo

Bloccati a Dubai senza sapere fino a quando dovranno restare negli Emirati Arabi. Un gruppo di 14 comaschi e una svizzera, di rientro in Italia dall’India, non ha potuto imbarcarsi dopo la chiusura dello spazio aereo scattata in seguito all’attacco degli Usa e di Israele all’Iran e alla risposta proprio dell’Iran. Colpita anche la città di Dubai e il suo aeroporto.

Veronica Coduri, insegnante di yoga a Como, con le altre 14 persone del suo gruppo era in aeroporto ieri, quando la città è stata colpita. “Attualmente siamo stati spostati in un hotel vicino all’aeroporto – fa sapere – Il nostro biglietto di rientro era previsto per il giorno 28 febbraio ma al momento non sappiamo quando potremo ripartire”.