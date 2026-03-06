A Foligno scatta il Tricolore Rally Terra 2026. Fontana e Grossi attesi protagonisti

In Umbria scatta l’edizione 2026 del Campionato Italiano Rally Terra. La gara apre la serie tricolore con una serie di novità proposte per l’anno nuovo da ACI Sport. Sono cresciuti infatti i chilometri di prove speciali, che saranno oltre 90 a Foligno e sono aumentati i titoli in palio. Accanto al CIRT Assoluto dedicato alle Rally2 infatti nel 2026 saranno messi in palio il CIRT Due Ruote Motrici, il CIRT Rally3 e il CIRT Rally5, oltre al CIRT Over55 e Femminile, con un montepremi complessivo di 130.000 euro, quasi il triplo rispetto al 2025. Altra grande novità sarà poi la power-stage finale, prevista per tutti i campionati e che assegnerà punti extra per la classifica del campionato.

Al via della gara anche i comaschi Matteo Fontana e Alessandro Arnaboldi. I campioni mondiali in carica della categoria Wrc3 si dedicheranno anche al campionato su terra nel loro percorso di crescita. Fontana esordirà su una Rally2 e gareggerà su una Toyota GR Yaris Rally2 (nella foto sopra), dopo anni di apprendistato sulla Rally3 e dopo i grandi successi della stagione passata.



Tra i lariani va ricordato anche Angelo Pucci Grossi, che è sì riminese, ma dalla parte di mamma – l’ex pilota Sara Clerici – è un comasco laghée al 100%. Non a caso sul suo casco ha il disegno del lago di Como. Grossi è al via con una Skoda Fabio e con Francesco Cardinali alle note.

Il programma della corsa

Il 5° Rally Città di Foligno, prima prova del CIRT 2026, scatta stasera alle 19.01, con la cerimonia di partenza da Piazza della Repubblica, con successivo ingresso in riordino notturno nella zona assistenza alle 19.16. Domani, sabato 7 marzo, sarà la vera giornata di gara, che ripartirà alle 8 con l’uscita dal riordino e lo svolgimento delle 9 prove speciali cronometrate, per un totale di 91,11 chilometri di tratti cronometrati, tre da ripetere tre volte: la Cupacci (3,73 km) e la Monte di Pale (14,50 km) che sono inedite, e la Scopoli (12,14 km), che nell’ultimo passaggio sarà valida come power stage finale. A seguito della power stage verrà effettuato immediatamente un podio con la premiazione dei primi tre classificati, mentre la cerimonia di chiusura della gara sarà in Piazza della Repubblica a Foligno alle 17.