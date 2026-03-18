Sicurezza dei laghi lombardi, dalla Regione 80mila euro al Lario

Ottanta mila euro per la sicurezza del Lago di Como da Regione Lombardia. Il contributo complessivo di 242mila euro previsto da una delibera approvata dalla giunta regionale su proposta dell’assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente, è destinato alle Autorità di bacino lacuali dei laghi Maggiore, Lario, Garda, Iseo e Ceresio e coinvolge tutti i Comuni rivieraschi.

Le risorse consentiranno di svolgere anche nel 2026 una serie di attività fondamentali per garantire la sicurezza sul lago, con l’organizzazione del servizio di pronto intervento, soccorso e vigilanza, necessarie soprattutto nei mesi estivi.

“Con la crescita esponenziale di turisti e visitatori, – sottolinea l’assessore Lucente – la collaborazione tra istituzioni, polizia provinciale, guardia costiera, guardia di finanza e tutti gli altri soggetti coinvolti, è fondamentale per tutelare l’incolumità dei cittadini e permettere di vivere in serenità le bellezze dei nostri laghi”.

“Si tratta di un intervento concreto e necessario – dichiara Anna Dotti, consigliere regionale di Fratelli d’Italia – Complessivamente, sul territorio comasco arriveranno 115 mila euro, tra il Lago di Como (euro 80.000) e il Ceresio (euro 35.000), un contributo importante per sostenere le attività delle Autorità di bacino e dei Comuni rivieraschi. Il nostro territorio – sottolinea Dotti – vive anche grazie al turismo. Garantire sicurezza significa rendere il lago fruibile in serenità sia per i cittadini sia per i visitatori, sostenendo al tempo stesso l’economia locale”.