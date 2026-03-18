Truffe agli anziani con “chiamate shock”, due arresti in Ticino

Truffe agli anziani in Ticino, arrestati due polacchi. Fermati un 50enne e un 38enne. I due in particolare, sono sospettati di aver preso parte a raggiri con le cosiddette “chiamate shock”, commesse lo stesso giorno a Chiasso e Biasca.

La pronta segnalazione dei famigliari delle vittime alla Centrale comune d’allarme, gli accertamenti subito avviati e la prontezza delle pattuglie attive sul territorio hanno permesso di intercettare i due cittadini polacchi mentre si allontanavano verso Nord. Il fermo è avvenuto in territorio di San Vittore e la refurtiva è stata recuperata.

Il modo di operare ricalca quello evidenziato a più riprese in passato nelle sue numerose varianti. In questo caso gli autori, spacciandosi per una persona attiva in campo medico, hanno richiesto agli anziani con insistenza un’importante somma di denaro, necessaria a coprire le cure di congiunti affetti da una grave malattia. Facendo leva sullo scarso tempo a disposizione (poche ore vista la paventata serietà della situazione), hanno messo sotto pressione le vittime inducendole a consegnare il denaro a disposizione e gli averi custoditi in casa (alcune migliaia di franchi e diversi oggetti preziosi).

Le indagini condotte negli ultimi mesi indicano inoltre un loro possibile coinvolgimento in altri casi avvenuti in Canton Ticino e la loro appartenenza a un gruppo più ampio e strutturato.

L’ipotesi di reato nei confronti del 38enne e del 50enne è di ripetuta truffa. La misura restrittiva della libertà è stata nel frattempo confermata dal Giudice dei provvedimenti coercitivi. L’inchiesta è coordinata dalla Procuratrice pubblica Valentina Tuoni.