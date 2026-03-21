Cantù affronta Tortona in trasferta. Coach De Raffaele: “Ci aspetta una gara difficile”

Per la Pallacanestro Cantù, reduce dalla vittoria con Napoli, è arrivato il momento di testare questo periodo positivo contro un avversario di grande valore come Tortona. Formazioni sul parquet domani alle 17:30 alla Nova Arena.



Coach Walter De Raffaele alla vigilia ha spiegato “Sarà una partita molto impegnativa. Affronteremo la recente finalista della Coppa Italia, che si è permessa il lusso di eliminare Bologna e di giocarsela fino alla fine con Milano e questo dice tanto sulla loro qualità. Stanno disputando un campionato molto solido. Ci aspetta una gara difficile – ha aggiunto – contro una squadra che ha, giustamente, l’ambizione di arrivare fino in fondo in questa stagione. Noi cercheremo di fare la nostra miglior gara, alla ricerca di questa identità che sempre più si va formando. Cercheremo – conclude – di essere coraggiosi, perché la squadra che abbiamo di fronte è importante e ha un roster lungo e di qualità“.



Dopo il successo contro Napoli, che ha allungato sulla zona retrocessione, i biancoblu sono dunque chiamati ora ad un altro match importante, squadre in campo domani alle 17.30.