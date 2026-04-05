Udinese-Como, Runjaic: “In campo con intensità, coraggio e intelligenza tattica”

Una tradizione che il Como proverà a scardinare. Nella partite disputate in serie A in Friuli con l’Udinese il bilancio è di sette vittorie bianconere e tre pareggi. Considerando tutte le categorie, i biancoblù non vincono a Udine dal febbraio 1968, in serie C. L’ultima sfida disputata, all’andata allo stadio Sinigaglia, è stata vinta per 1-0 dai lariani, con rete di Lucas Da Cunha.

La gara che si gioca domani alle 12.30 sul campo dei friulani è stata presentata da mister Cesc Fabregas (QUI l’articolo) e dall’allenatore dell’Udinese Kosta Runjaic.

“Il Como non è una sorpresa – ha spiegato Runjaic – Già lo scorso anno aveva mostrato una filosofia chiara di gioco. Vogliono giocare il pallone, ma difendono anche bene. Si sono rinforzati in questa stagione, hanno continuato su questa strada e ora si vedono i risultati. Affrontiamo la squadra più in forma, sappiamo cosa ci aspetta: tutti sanno bene come giocano, mantengono il loro Dna a prescindere dall’avversario. Noi dobbiamo fare la nostra partita, essere compatti ed equilibrati. Lunedì ci vorrà il giusto approccio, dovremo mettere intensità, coraggio e intelligenza tattica. Abbiamo rispetto per il Como ma vogliamo dire la nostra, metterli in difficoltà e provare a fare punti”.



“Il Como ha ottimi dati per quanto riguarda il possesso palla e ha il secondo attacco del campionato, le statistiche mostrano la loro qualità – ha aggiunto il tecnico della squadra friulana – Ha un allenatore che ha vinto molto e che ha giocato in grandi squadre, si vede la sua impronta sulla squadra, e ha una società che ha comprato giocatori adatti al gioco del suo tecnico. Noi siamo sulla strada giusta, stiamo lavorando in maniera attenta e lunedì avremo una grande occasione per fare una bella prestazione, sperando di fare meglio della partita contro la Juventus”.

Ma come creare difficoltà alla formazione lariana? “Il Como è la squadra con il maggior possesso palla della serie A, quindi non avremo molto il pallone – ha concluso Runjaic – Dobbiamo trovare un equilibrio tra cercare una quantità di possesso che non è possibile avere e tenere troppo poco la palla. Vogliamo metterli in difficoltà e attuare la nostra idea di gioco, dovremo saper soffrire ma siamo molto motivati”.

