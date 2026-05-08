Olgiate Comasco, 14enne scomparsa dopo la scuola. La denuncia ai carabinieri

Allarme e ricerche a tappeto nella zona di Olgiate Comasco per la scomparsa di una ragazzina di 14 anni. L’adolescente, che frequenta le scuole medie, non è tornata a casa dopo la scuola. Sembra che durante le lezioni avesse preso un brutto voto. La mamma, non vedendola arrivare, dopo averla cercata e aver sentito le amiche, non riuscendo a trovarla si è rivolta ai carabinieri. La 14enne non aveva con sé il cellulare.

I carabinieri hanno avviato le ricerche, che proseguono in tutta la zona. Ingente la mobilitazione nella zona di Olgiate.