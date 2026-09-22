Festa alla “Corridoni”, Molteni: “Battaglia giusta, speriamo di avere dato un esempio ai nostri figli”

“Le battaglie non si combattono per vincerle ma per lottare per quello in cui si crede”. Con queste parole il presidente del Consiglio d’Istituto Como-Borgovico, Simone Molteni, si è rivolto alle famiglie, agli alunni e al personale scolastico della primaria “Corridoni”. La scuola ha festeggiato con l’evento “La Corridoni in festa…è ancora primavera!” dopo il pronunciamento del Consiglio di Stato che ha sospeso la chiusura del plesso. Chiusura decisa – è noto – dall’amministrazione comunale nell’ambito del piano di riorganizzazione della rete scolastica.

“Noi crediamo che questa sia una battaglia giusta e speriamo di avere dato esempio ai nostri figli che quando bisogna attivarsi per sistemare le cose lo si fa, anche nell’interesse dei più deboli e di chi non può farlo”. Ha sottolineato Molteni.