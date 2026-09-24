Incidente ad Appiano Gentile, motociclista 45enne trovato morto a bordo strada. Indagini in corso

La dinamica dell’incidente è ancora tutta da chiarire. L’unica certezza al momento è che questa mattina dopo le 10.30 alcuni ciclisti di passaggio hanno notato un cellulare a terra e poco dopo hanno scoperto il corpo di un uomo senza vita nella boscaglia a bordo strada, con lui sua moto. E’ accaduto ad Appiano Gentile in via della Resistenza.

Sul posto sono arrivati i soccorritori, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso, e gli agenti della polizia locale che hanno avviato i rilievi.

Secondo una prima ricostruzione, l’incidente dovrebbe risalire a ieri sera attorno alle 20, il motociclista potrebbe essere stato urtato dallo specchietto di una vettura che viaggiava in direzione opposta, il colpo gli avrebbe fatto perdere il controllo della due ruote. Il conducente della vettura non si sarebbe fermato. Sarebbe però stato rintracciato oggi, si tratterebbe di un automobilista 28enne, si sarebbe fatto avanti lui vedendo la mobilitazione dopo la scoperta del corpo senza vita. Avrebbe detto di aver avuto un impatto con una moto ieri sera ma di non essersi accorto di una eventuale caduta a causa del buio.

Pare che la vittima non avesse con sé i documenti e pure la moto non risulta immatricolata. Per questi motivi in serata non era stata ancora possibile l’identificazione.

Sono ancora in corso gli accertamenti. I mezzi sono stati sequestrati. Al vaglio le immagini delle telecamere della zona. Sul corpo dell’uomo è stata disposta l’autopsia.