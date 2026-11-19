Le scale delle scuole comasche restano un punto dolente per la città. Se l’odissea che riguarda l’ingresso della Parini di via Gramsci fatica a intravedere la fine, si spera possa andare meglio a quelle della scuola di Albate, in piazza IV Novembre. Dopo la revoca dell’affidamento alla ditta a cui erano stati assegnati i lavori, in realtà mai partiti, si è reso necessario rivedere il quadro economico del progetto. Il Comune di Como ha quindi aggiornato il progetto esecutivo e rivisto i costi, secondo i prezzi presenti nel listino 2026 di Regione Lombardia, al fine di procedere a un nuovo affidamento del cantiere.

La spesa totale per la realizzazione del progetto resta di 195mila euro, mentre se si considera esclusivamente l’importo complessivo dei lavori, che include anche gli oneri di sicurezza e la mano d’opera, il costo è di 138mila euro. Nel dettaglio, i lavori ammontano a 74.800 euro, gli oneri di sicurezza a 12.265 e la manodopera a 51.500 euro. Dopo aver aggiornato i prezzi, come detto, Palazzo Cernezzi ha approvato il progetto esecutivo relativo all’intervento di manutenzione straordinaria delle scale di accesso e aree esterne all’istituto scolastico di piazza IV Novembre.

Entrando nel dettaglio, i lavori di manutenzione interesseranno in particolare le scale di accesso al fabbricato che sono già state oggetto di qualche intervento, ma negli anni sono state danneggiate dagli agenti atmosferici e risentono dell’invecchiamento dei materiali. I locali posti accanto e al di sotto delle scale, inoltre, risentono pesantemente dell’infiltrazione dell’acqua piovana. Si rende quindi necessario un accurato intervento di rifacimento dei massetti di pendenza, delle impermeabilizzazioni e delle pavimentazioni di rivestimento, oltre al risanamento degli spazi sottostanti.

L’edificio, realizzato negli anni Settanta, ospita la scuola primaria Birago e la scuola media Marconi, si sviluppa su tre livelli ed è uno dei più grandi della città. Occhi puntati ora sul restauro di scala e aree esterne, ma resta da capire a quale nuova azienda sarà affidato l’incarico, con i tempi che – di conseguenza – rischiano di farsi lunghi.