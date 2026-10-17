Piscina di viale Geno, i lavori entrano nel vivo. Fino al 3 aprile senso unico alternato

Entrano nel vivo i lavori di riqualificazione alla piscina di viale Geno a Como, già avviati lo scorso 5 ottobre. Per cinque mesi, precisamente dal 19 ottobre al 3 aprile del prossimo anno, all’altezza dell’impianto, sarà disposto il senso unico alternato h24 per consentire le operazioni di riqualificazione, prevista anche la rimozione forzata per tutte le categorie di veicoli nei sei posti auto davanti alla piscina.

Il cantiere è affidato a un’azienda di Erba. Il Comune di Como aveva reso noto l’esito della procedura negoziata di assegnazione dell’intervento a febbraio scorso.

La piscina di viale Geno è affidata alla Como Nuoto. Nella delibera dell’epoca si parlava di lavori necessari dati i “gravi ammaloramenti dell’impiantistica al servizio della vasca e degli spogliatori”. Definiti dunque interventi per un totale di 750mila euro. La somma stanziata a bilancio nell’ambito della manutenzione straordinaria e adeguamenti tecnologici degli impianti sportivi. Parte dei fondi, 250mila euro, derivano invece da un finanziamento regionale. I lavori da programma dovrebbero durare 5 mesi, dovrebbero concludersi – salvo imprevisti – ad inizio aprile.

Tra gli interventi programmati, il rifacimento della zona degli spogliatoi, compreso l’adeguamento degli impianti. Ristrutturazione completa poi dell’area della vasca, dalla pavimentazione esterna, che dovrà essere adeguata alle norme per l’abbattimento delle barriere architettoniche, agli scarichi e impianti.