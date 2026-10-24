Erba, inaugurata a Lariofiere la Mostra Mercato Artigianato

Inaugurata a Lariofiere di Erba la 53esima Mostra Mercato Artigianato. Il presidente Marco Galimberti ha sottolineato le novità di questa edizione, a partire dall’allargamento del tavolo di coordinamento della manifestazione a CNA. Presenti il sottosegretario all’Interno Nicola Molteni e Massimo Moscatelli, portavoce della Camera di Commercio Como-Lecco. L’assessore regionale all’Università e ricerca Alessandro Fermi ha annunciato una proposta di legge regionale sull’intelligenza artificiale di cui è promotore, destinata ad approdare in aula la prossima settimana e pensata l’introduzione nelle piccole medie imprese e nelle imprese artigiane, accompagnandole in una trasformazione che richiede risorse, competenze e capacità di adattamento.