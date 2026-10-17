Cantù, la Protezione Civile intitolata a Zamberletti

Intitolata ufficialmente questa mattina a Giuseppe Zamberletti, la sede della Protezione Civile di Cantù in via Tripoli.Zamberletti, varesino classe 1933, ex Ministro e padre del moderno sistema nazionale di protezione civile, scomparso nel 2019.

Una cerimonia con autorità civili e militari, che è stata anche l’occasione per rendere omaggio ai volontari impegnati nell’alluvione del 22 settembre 2025, conferire i riconoscimenti regionali per Milano Cortina 2026 e presentare il nuovo autocarro multiruolo.

In apertura è stato letto il messaggio di saluto e ringraziamento inviato dal Ministro per la Disabilità, Alessandra Locatelli.

Presente il Sottosegretario all’Interno Nicola Molteni: “Intitolare questa sede a Zamberletti significa onorare un illustre lombardo che con enorme lungimiranza ha dato vita al moderno sistema di protezione civile – ha detto – Una figura a cui tutto il Paese deve molto”.

Dello stesso avviso il Sindaco Alice Galbiati: “Rendere omaggio a una figura che ha cambiato profondamente il modo di affrontare le emergenze, fondandolo su coordinamento, preparazione e solidarietà.”Un’intitolazione che vuole tenere viva non solo la memoria, ma la cultura della prevenzione”.