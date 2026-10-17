Poliziotto ferito a Castelnuovo Bozzente, Molteni: “Carcere e poi rimpatrio per lo spacciatore”

“Un valoroso poliziotto della Squadra Mobile della Questura di Como è stato accoltellato al volto da uno spacciatore marocchino durante una delle numerose operazioni di contrasto allo spaccio di droga nei boschi locali. Ho sentito direttamente il nostro poliziotto ferito e ancora in stretta osservazione in ospedale, al quale ho trasmesso un messaggio di gratitudine per il coraggio dimostrato e di vicinanza e solidarietà per un pronto recupero in servizio. Per lo spacciatore nessuna impunità, carcere e poi rimpatrio immediato”. Così in un post sui social Nicola Molteni, Sottosegretario al Viminale dopo l’aggressione nei boschi di Castelnuovo Bozzente che risale a giovedì pomeriggio. Il marocchino 26enne è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio e portato al Bassone aveva con sé anche numerose dosi di droga, poi sequestrate. L’agente è stato ferito al mento dopo un inseguimento terminato in un fossato, è lì che il 26enne avrebbe estratto il coltello. Ferito in modo meno grave anche un altro poliziotto.