Lurate Caccivio: 17enne aggredito, denunciato 60enne. In casa nascondeva armi e munizioni

17enne aggredito a Lurate Caccivio per l’episodio di violenza è stato denunciato ieri un 60enne del paese che nella sua abitazione aveva un arsenale. I reati ipotizzati a suo carico oltre alla minaccia aggravata, parlano di lesioni personali e detenzione abusiva di armi e munizioni. Secondo le indagini dei carabinieri, oggetto dell’accesa discussione, avvenuta in via Mazzini e degenerata poi in minacce e botte, sarebbe stata una bicicletta. Il ragazzo si è recato in caserma accompagnato dai genitori per formalizzare la denuncia, poi si è presentato al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia per le cure del caso. È stato dimesso con una prognosi di 10 giorni. I militari hanno avviato subito gli accertamenti presentandosi a casa del presunto aggressore per una perquisizione dove sono state scoperte numerose munizioni di vario calibro, un lanciarazzi, un fucile ad aria compressa (la cui potenza è risultata superiore ai limiti consentiti dalla legge) e tre armi a salve. E poi ancora una balestra, due corpetti antiproiettile, storditori elettrici, maschere antigas. Tutto il materiale – di cui l’uomo non avrebbe chiarito motivo e provenienza – è stato sequestrato e repertato sarà ora sottoposto ad approfonditi accertamenti tecnici e balistici per verificare eventuali alterazioni rispetto alla configurazione originale.

Parallelamente, a Turate, sono stati svolti controlli a tappeto con 6 militari dell’Arma in stretta collaborazione con la Polizia Locale.

L’attività di pattugliamento ha permesso di identificare 82 persone, controllare 33 veicoli e ispezionare 2 esercizi pubblici del territorio. Alta l’attenzione rivolta al contrasto dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti: sono state eseguite due perquisizioni che hanno portato al sequestro di 1,14 grammi di hashish. Uno dei due perquisiti si è visto anche ritirare la patente di guida. Sul fronte della sicurezza stradale sono state staccate 10 multe.

Le due operazioni si inseriscono nel servizio straordinario di controllo del territorio disposto dalla Compagnia Carabinieri di Cantù.