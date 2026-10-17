Scuole, parchi e servizi alle famiglie: in 300 alla manifestazione per le vie di Como “#Ora basta!”

Centinaia di cittadini – circa 300 secondo gli organizzatori – tra genitori con i figli al seguito, nonni, insegnanti, rappresentanti di associazioni e partiti politici bipartisan, hanno attraversato questa mattina le strade della città, da piazzale Somaini a piazza Perretta, per la manifestazione “#Ora basta!” promossa dal Comitato Como a Misura di Famiglia.
Un corteo per chiedere all’amministrazione comunale “rispetto, competenza, trasparenza” e dialogo sulle decisioni che riguardano il futuro della città. Al centro della protesta, non solo il piano scuole varato dalla giunta guidata dal sindaco Rapinese, ma anche la gestione degli spazi verdi, con particolare riferimento alla chiusura prolungata dei Giardini a Lago.