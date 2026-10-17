Como, stop lungo per Diao: salta la Fiorentina, e non solo, con Kean

Kean e Diao fuori causa. Previsione confermata in vista della gara di domenica del Como a Firenze, in programma domani alle ore 15 allo stadio Artemio Franchi; arbitra Marco Di Bello.

Lariani reduci dalla gara di Champions persa a Rotterdam contro il Feyenoord. Questo il punto della situazione di mister Cesc Fabregas: “La squadra sta bene. Siamo consapevoli che è una stagione nuova per noi, per tutti. Siamo tranquilli, c’è un adattamento che ovviamente andava messo in conto. Piano piano tutti insieme miglioreremo; ho visto molto bene tutto il gruppo nel suo lavoro quotidiano”.

L’allenatore si è poi soffermato sulle condizioni dei due attaccanti. Su Moise Kean: “Ancora manca un pezzettino, magari una settimana, magari dieci giorni, per il suo recupero. Sinceramente non lo so: sta comunque meglio”. Su Assane Diao: “Ha avuto un piccolo infortunio muscolare a Rotterdam: è difficile valutare i tempi di recupero. Potrebbero essere due-tre settimane. Se tutto va bene potrebbe rientrare con l’Inter ma, ragionevolmente, lo rivedremo dopo la prossima sosta per gli impegni delle Nazionali”.

Infine un cenno sulla Fiorentina: “Ci attende una grandissima partita, in un grandissimo stadio, contro una squadra storica e un grande allenatore come Paolo Vanoli. Nella Viola ci sono molti bei giocatori, la Fiorentina sta migliorando partita dopo partita. Sempre una sfida molto dura per noi, interessante da preparare”.

Dopo la prova non positiva di Genova, Beto dovrebbe accomodarsi in panchina per lasciare spazio a Pellegrino dal 1′. Ancora indisponibile il centrocampista Atta.