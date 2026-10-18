Cantù, ancora ko a Trieste: Vitucci duro, “Serviranno riflessioni approfondite”

Ennesima sconfitta per la Pallacanestro Cantù, che resta a zero vittorie in campionato. Dopo il ko sul campo di Trieste, è arrivato il commento amaro di coach Frank Vitucci: “La nostra è stata una brutta partita, soprattutto nel secondo tempo. Abbiamo subito troppo l’iniziativa e la veemenza offensiva dei nostri avversari. In attacco siamo stati deficitari. Sapevamo che Trieste era una squadra in grado di tenere un ritmo alto e segnare tanto. I numeri sono eloquenti. Serviranno riflessioni approfondite per portare questa squadra a reagire in modo diverso e ad affrontare le partite con la massima responsabilità in ogni possesso e in ogni situazione”.