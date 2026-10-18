Lugano, incendio in palazzina: una persona morta, sei intossicati

Una persona ha perso la vita nell’incendio scoppiato nella notte, poco dopo le tre, in una palazzina di via Cortivallo a Lugano.

Le fiamme hanno preso avvio in un appartamento situato al secondo piano dello stabile, generando un denso fumo. Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e della Polizia Città di Lugano, i soccorritori della Croce Verde di Lugano nonché i pompieri di Lugano, che hanno provveduto a estinguere il fuoco e ad arieggiare i locali.

Il corpo privo di vita è stato trovato all’interno dell’appartamento da cui è partito l’incendio. .A titolo precauzionale si è proceduto con l’evacuazione temporanea di 22 inquilini. Sei persone hanno lamentato sintomi di una lieve intossicazione e sono state sottoposte a controlli medici. Per nessuno si è reso necessario il ricovero.

L’inchiesta – coordinata dalla Procuratrice pubblica Chiara Buzzi – dovrà determinare la dinamica dei fatti e le cause del rogo.