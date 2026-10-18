Dalla formazione al teatro: i giovani de Lo Snodo portano in scena “DNA”

Nuovo progetto concretizzato per i giovani dell’Associazione Lo Snodo di Erba. Venerdì 23 ottobre alle 21, la sede de Lo Snodo ospiterà la prima di “DNA”, lo spettacolo teatrale ispirato all’opera del drammaturgo britannico Dennis Kelly e interpretato da otto giovani attori e attrici dell’associazione. Un nuovo traguardo per un percorso che, attraverso la formazione e il lavoro con professionisti del settore, offre ai giovani l’opportunità di sperimentarsi sul palcoscenico e dare vita a una produzione teatrale.

“DNA” invita a interrogarsi sui meccanismi che regolano le relazioni e sulle conseguenze delle decisioni prese sotto la pressione degli altri.

Il debutto arriva al termine di un percorso iniziato a maggio con un workshop teatrale condotto dall’attore e drammaturgo Tindaro Granata e proseguito ad agosto con una residenza teatrale di una settimana a Vigolo Vattaro, in provincia di Trento.

“Arrivare finalmente alla prima è una grande soddisfazione, perché rappresenta il risultato di un percorso in cui abbiamo avuto modo di metterci alla prova, confrontarci e crescere insieme.- racconta Emma Agnesani, volontaria de Lo Snodo e attrice dello spettacolo – Lavorare su DNA ci ha permesso anche di riflettere su temi che riguardano da vicino il mondo degli adolescenti e il modo in cui le persone si comportano all’interno di un gruppo”.

A seguire il gruppo durante la costruzione dello spettacolo è stato Pietro Cerchiello di Dimore Creative, che anche quest’anno si è occupato della produzione, della regia e dell’adattamento teatrale.

Sul palco saliranno Emma Agnesani, Riccardo Brivio, Giada Civati, Sofia Favalli, Claudia Moscadelli, Odessa Nicolodi, Anna Pina e Anna Sironi.

L’iniziativa è resa possibile grazie al sostegno del progetto “V!BE – Spazio al Futuro”, finanziato da Regione Lombardia attraverso il bando “Giovani SMART – III edizione”, che vede Lo Snodo come ente capofila di una rete territoriale composta da Azienda Erbese Servizi alla Persona, Dimore Creative ed Enfapi.

La partecipazione è gratuita e su iscrizione, attraverso il modulo online disponibile sulle pagine social dell’associazione e al link https://forms.gle/GqJDraNj6KbmRQ7S7.