Lutto sul Lario per la morte di Damiano Cattaneo, figlio dell’architetto razionalista Cesare

Lutto sul Lario per la morte a 83 anni di Damiano Cattaneo, figlio dell’architetto razionalista comasco Cesare Cattaneo e fondatore dell’Archivio Cattaneo, creato a Cernobbio nel 2000 per conservare e tutelare il patrimonio artistico e architettonico del padre, rendendolo accessibile a studenti e ricercatori. Tra le opere più famose del padre, la fontana di Camerlata, realizzata in forma temporanea con il pittore Mario Radice nel 1935 per la Triennale di Milano, poi smontata e ricostruita fedelmente in forma permanente a Como nel 1960.

Damiano Cattaneo è stato curatore e autore di mostre come “Cesare Cattaneo e il Sacro” e libri come “Cesare Cattaneo: le prefigurazioni plastiche” e la collana dell’Archivio Cattaneo Editore. Insieme agli eredi e ad altri soggetti, ha contribuito alla costituzione dell’ONLUS e alle iniziative per il recupero di importanti opere del padre, come l’Asilo Garbagnati a Cermenate. Cattaneo rappresentava la memoria storica del razionalismo comasco e ha portavo avanti il lavoro del padre, morto a 31 anni nel 1943.