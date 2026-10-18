Meteo, cambio di rotta in Lombardia e nel Comasco. Pioggia e temperature in calo

Cambio di rotta per il meteo sull’Italia e sulla Lombardia. Dopo giorni soleggiati e con temperature miti, già a partire da oggi si assiste ad un’inversione di tendenza, con l’arrivo della pioggia anche sul territorio comasco. “Dopo giorni di egemonia anticiclonica, – spiegano gli esperti di 3bmeteo – il tempo cambia in modo netto sull’Italia. Già da oggi le prime piogge si affacciano al Nordovest, con fenomeni anche in Lombardia. Da martedì le precipitazioni si intensificheranno in modo netto e diffuso per il passaggio di una perturbazione atlantica che entro mercoledì attraverserà tutta l’Italia sotto i colpi di rovesci, temporali e venti anche forti prima di Scirocco e Libeccio, successivamente di Ponente e Maestrale. Da mercoledì inoltre le temperature saranno in calo in modo deciso a partire dal Nord. Nei giorni successivi il tempo dovrebbe mantenersi spiccatamente variabile con qualche pioggia, contestualmente ad un clima più freddo” .

Anche a Como, le temperature massime scenderanno sotto i 20 gradi. Le giornate di maltempo saranno in particolare quelle di martedì, mercoledì con fenomeni temporaleschi e 43 millimetri di pioggia attesi, e venerdì, quando le massime previste arriveranno a 14 gradi.