Calcio femminile, Como 1907 da favola: poker alla Juve e vetta solitaria

Domenica perfetta per il calcio femminile comasco, con il Como 1907 a prendersi tutta la scena. Continua a sorprendere in questo avvio di serie A la squadra di Selena Mazzantini, che sbanca Biella – 4-2 contro la Juventus – e resta a punteggio pieno in testa alla classifica a 9 punti, insieme a Roma e Inter.

Un’impresa storica: le lariane sono solo la seconda debuttante assoluta negli ultimi 20 anni capace di vincere le prime tre partite in serie A, dopo la Juventus del 2017-2018. E lo fanno proprio contro le bianconere, battute per la prima volta in campionato da una neopromossa.

Al “Pozzo” decide una prestazione splendida. A sbloccarla è Moraca al 12′, poi dopo il gol annullato a Bartel e il momentaneo pari di Redondo a inizio ripresa, è un secondo tempo da urlo: dilaga il Como con Wullaert e la doppietta dell’ex Bonfantini, che torna a segnare più di un gol in una stessa partita di serie A a due anni dall’ultima volta. Seconda sconfitta di fila invece per la Juve di Guerrero, già a -6 dalla vetta.



Buon punto anche per l’altra comasca, nella gara disputata sabato. Al Favini di Meda finisce 1-1 tra Como Women e Fiorentina, in una partita ricca di gol, legni e occasioni. Avanti la Viola con un capolavoro al volo di Omarsdottir al 30′; le padrone di casa di mister Tramezzani reagiscono e pareggiano al 46′ con il colpo di testa perfetto di Bergersen su corner. Il Como Women sfiora anche il ribaltone con la traversa di Borbye tre minuti dopo, mentre nel finale è la Fiorentina ad andare vicina al colpo con il palo di Tryggvadóttir all’85’.

È il primo pareggio in nove precedenti tra le due squadre.