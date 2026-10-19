Giardini a Lago, nuova proroga di 45 giorni: il termine dei lavori slitta al 3 dicembre

Procedono i lavori ai Giardini a Lago, ma la fine del cantiere è ancora lontana. L’azienda capogruppo che si è aggiudicata l’appalto ha infatti chiesto al Comune una proroga di 45 giorni dal termine contrattuale, che era stato fissato ad oggi.

Alla base della richiesta, come messo nero su bianco in un documento di Palazzo Cernezzi, alcune “criticità emerse in corso d’opera, con particolare riferimento alle lavorazioni previste sull’Asse Cosia e alle limitazioni alle attività lavorative all’aperto durante il periodo estivo imposte dai provvedimenti regionali per la tutela della salute dei lavoratori dal rischio da calore”.

Il progetto esecutivo della riqualificazione dei Giardini a Lago, lo ricordiamo, è stato approvato nel dicembre 2022, ormai quasi quattro anni fa, per un importo complessivo di 2.777.000 euro. A fine maggio i Giardini sono stati aperti solo parzialmente.

Gli interventi, ad oggi, stanno procedendo, ma sono ben lontani dal completamento. Nell’area ancora chiusa dal cantiere sta prendendo forma la “Battery”, il nuovo edificio che nel progetto è indicato come luogo polifunzionale dotato di un piccolo bar, una biblioteca che ospiterà la storia dei giardini a lago e del Tempio Voltiano e anche uno showroom che potrebbe essere utilizzato per diverse funzioni, tra cui anche quella di infopoint. Ad oggi, sotto la copertura, sono stati già posati i prefabbricati che dovranno essere poi adibiti alle diverse funzioni.

La scorsa estate è stata approvata la perizia di variante, che ha introdotto delle modifiche al progetto iniziale, ed è stato definito quello che sarà il nuovo spazio giochi, che sarà realizzato vicino alla battery in un momento successivo e per cui è previsto un investimento complessivo di 640mila euro.

I lavori proseguiranno dunque per tutto l’autunno e, con la nuova proroga richiesta, il termine degli interventi è ora fissato al 3 dicembre.