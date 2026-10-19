Como, timori per possibili violenze sabato 24. Al vaglio chat sui social sull’ipotesi devastazioni

Sta diventando virale, con un meccanismo comune sui social, una chat che fa riferimento all’organizzazione di azioni violente a Como il prossimo sabato 24 ottobre, sulla scia delle devastazioni di Milano Di sabato e domenica. I messaggi sono naturalmente già al vaglio anche della questura e delle forze dell’ordine.

Gli screenshot che stanno circolando su Instagram fanno riferimento a un presunto gruppo WhatsApp denominato «24.10 COMO». I messaggi lasciano ipotizzare che gruppi di giovani si stiano organizzando per colpire negozi e spazi pubblici a Como e forse anche a Cantù. Ufficialmente, non risulterebbero manifestazioni autorizzate nel capoluogo lariano per sabato, ma il riferimento sembra a cortei e proteste studentesche, sulla scia di quelle promosse in tutta Italia già nello scorso fine settimana. Sabato prossimo peraltro, alle 15 al Sinigaglia è prevista anche la partita del Como contro il Sassuolo.

Sul tema è intervenuto già nelle scorse ore Alessandro Nardone, coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia. “Nei messaggi si farebbe riferimento a passamontagna, oggetti potenzialmente offensivi e attività commerciali da prendere di mira – dice Nardone – Non sono in grado di stabilire se si tratti di conversazioni autentiche, provocazioni o contenuti falsi, ma appena ne sono venuto a conoscenza ho ritenuto doveroso trasmettere tutta la documentazione in mio possesso alla questura, alla prefettura, ai carabinieri e alla polizia locale, affinché possano effettuare le opportune verifiche e valutare ogni misura preventiva necessaria”.

“È importante distinguere questi contenuti, ancora tutti da verificare, dalle iniziative di chi intende manifestare pacificamente, esercitando un diritto garantito dalla Costituzione – aggiunge Nardone – Quanto accaduto a Milano non deve ripetersi a Como. Siamo e saremo sempre dalla parte delle forze dell’ordine. Il diritto di manifestare è sacrosanto, ma non può diventare un pretesto per compiere atti criminali, né tantomeno per giustificare o relativizzare le responsabilità di chi ricorre alla violenza”.

“Su questo non possono esserci equivoci – conclude Nardone – noi di Fratelli d’Italia siamo dalla parte delle forze dell’ordine, senza se e senza ma. Como deve essere difesa da chiunque intenda portare violenza nelle nostre strade. Per chi organizza o commette violenze e devastazioni serve tolleranza zero”.