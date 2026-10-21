Export Academy, Confindustria accanto alle imprese attive sui mercati internazionali

Nella sede di Confindustria Como appuntamento oggi con la Export Compliance Academy, il programma di education dedicato alle imprese che operano sui mercati internazionali. L’iniziativa, giunta alla terza edizione, offre strumenti concreti e aggiornati per gestire in modo sicuro e conforme le attività di esportazione di beni, servizi e tecnologie, in un contesto globale in continua evoluzione.

La giornata è stata introdotta da Paola Grassi, responsabile dell’area economia d’impresa, internazionalizzazione e innovazione di Confindustria Como ed è stata condotta da Pier Paolo Ghetti e Giulia Persico. “La terza edizione dell’Export Compliance Academy conferma l’importanza di investire sulle competenze necessarie per operare sui mercati internazionali – ha dichiarato Alberto Novarese, vicepresidente di Confindustria Como –. In uno scenario segnato da tensioni geopolitiche, dazi e regole in continua evoluzione, la compliance è certamente uno strumento per prevenire i rischi e tutelare l’impresa, ma non solo: conoscere le regole significa anche saper cogliere le opportunità, muoversi con maggiore efficacia sui mercati e trasformare la competenza in una leva di competitività e di business. È questo il valore che vogliamo continuare a offrire alle imprese attraverso l’Academy”.