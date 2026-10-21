Tremezzina, 113mila euro di lavori dopo la tempesta di vento di fine agosto

Sono stati portati a termine i lavori dopo il violento evento atmosferico che nella notte tra il 24 e il 25 agosto ha colpito Tremezzina.

L’intervento più urgente, poco dopo la fase di maltempo, ha riguardato la SS 340 Regina, liberata dagli alberi di alto fusto caduti dal Parco Teresio Olivelli grazie a protezione civile e vigili del fuoco, e il Parco Olivelli stesso: messa in sicurezza completata, ora sono in corso le indagini strumentali sugli alberi rimasti in vista della ripiantumazione dei nuovi esemplari.

Chiuso il cantiere anche alla casa di riposo sopra il Museo del Paesaggio, dove il vento aveva scoperchiato la copertura provocando infiltrazioni. L’amministrazione ha rifatto il manto di tegole, i controsoffitti in cartongesso, l’impianto elettrico e sta completando la tinteggiatura dei locali.

Ripristinata la piena funzionalità dei pontili galleggianti: sostituito l’ultimo tratto del pontile numero 4, sistemati i galleggianti del numero 2, riparate le doghe e verificate tutte le catenarie di ormeggio.

Il costo complessivo degli interventi è di 113.460 euro, per i quali il Comune ha già avviato le procedure regionali per ottenere il contributo.