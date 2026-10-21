Treni, un’altra mattinata di ritardi. Maltempo e inizio lavori a Milano Garibaldi

Corse soppresse e treni in ritardo sulla rete Trenord nella mattinata di mercoledì 21 ottobre. I disagi hanno interessato soprattutto le linee di Ferrovienord, che collegano Milano Cadorna a Saronno, al Varesotto e a Como Lago, proprio nell’ora di punta. Diversi convogli sono partiti in ritardo, alcuni anche di mezz’ora, e qualche corsa è stata cancellata. A farne le spese, ancora una volta, sono stati i pendolari che ogni giorno viaggiano tra il Lario e il capoluogo lombardo per lavoro o per studio. Al momento l’azienda non ha diffuso una spiegazione ufficiale sulle cause dei disagi.

Resta dunque da capire se a rallentare la circolazione sia stato anche il maltempo. In mattinata, infatti, è arrivata la perturbazione annunciata già da martedì da Arpa, che ha portato piogge intense su tutta la regione. Proprio per il rischio idrogeologico, la Regione ha diramato un’allerta gialla che riguarda anche il Comasco, nella zona del Lario e delle Prealpi occidentali, oltre all’area di Milano.

Sull’altra direttrice, invece, la Chiasso-Como-Milano della linea S11, proprio da mercoledì 21 ottobre sono partiti i lavori di potenziamento alla stazione di Milano Porta Garibaldi, il capolinea milanese dei treni in partenza da Como San Giovanni. Trenitalia, nel suo bollettino, ha annunciato variazioni, percorsi ridotti, cancellazioni e alcune corse sostituite da autobus per i treni regionali di Trenord. E non finisce qui, perché da venerdì 23 a lunedì 26 ottobre è in programma anche la manutenzione a Milano Greco Pirelli. In alcuni giorni, fino a domenica 22 novembre, restano poi aperti i cantieri tra Como San Giovanni e Chiasso, il tratto percorso ogni mattina da molti frontalieri diretti in Ticino.

Come di consueto, Trenord invita i viaggiatori a verificare l’andamento del proprio treno prima di uscire di casa, sull’app o sul sito dell’azienda, dove ritardi e cancellazioni vengono aggiornati in tempo reale. Nelle prossime settimane conviene tenere d’occhio anche il calendario degli scioperi. Venerdì 20 novembre è in programma lo sciopero generale proclamato dalla Cgil, che riguarda tutti i settori pubblici e privati, e fino a sabato 21 novembre i sindacati di base Cub trasporti e Sgb hanno indetto un’agitazione nazionale del personale ferroviario. Per i treni regionali restano comunque le fasce di garanzia nei giorni feriali, dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21.