Rissa tra tifosi inglesi in piazza Volta nella notte a Como. Tre feriti portati in ospedale

Una lite degenerata in rissa nel cuore della notte nel pieno centro della città: piazza Volta ha richiesto l’intervento di due ambulanze, un’automedica e degli agenti della questura. Da quanto è stato possibile ricostruire i protagonisti sono tre uomini di 43, 45 e 49 anni, tifosi inglesi del Manchester United già arrivati in riva al Lario per la partita di Champions League in programma allo stadio Sinigaglia.

Sembra che la rissa sia scaturita tra i tre supporters dopo aver esagerato con l’alcol. Non risulterebbero coinvolte, infatti, altre persone. I soccorsi sono stati attivati in codice giallo, media gravità, ma all’arrivo all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia la situazione è apparsa meno grave. Restano da chiarire i motivi che hanno innescato la violenza. Dinamica affidata ai poliziotti della questura di Como che sono intervenuti in piazza Volta. Piazza che, assieme ad altre zone del centro, è rimasta presidiata da polizia e carabinieri proprio in vista della partita.