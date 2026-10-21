Violenza nelle chat e studenti spaventati. Agenti in stazione a Rovellasca: l’iniziativa del sindaco

Controlli della polizia locale in stazione a Rovellasca soprattutto negli orari di rientro degli studenti da scuola. Ė l’iniziativa del sindaco del comune della Bassa Comasca, Sergio Zauli, che fa seguito ai messaggi diffusi nei giorni scorsi nelle chat con l’annuncio di devastazioni a Como e violenze di gruppo. Messaggi che hanno creato timori negli studenti e nelle loro famiglie.

Il sindaco si appella anche ai colleghi dei comuni vicini affinché facciano la stessa cosa, intensificando i controlli nelle stazioni della tratta Como-Milano.