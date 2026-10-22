Torna “Intimo sospeso”, Caritas e Confesercenti raccolgono biancheria per i senza dimora di Como

Riparte a Como «Intimo sospeso», la campagna di solidarietà promossa da Caritas e Confesercenti che prenderà il via martedì 27 ottobre. L’iniziativa invita i cittadini ad acquistare biancheria intima nuova — tra cui slip, boxer, calze e magliette — nei banchi del mercato e nei circa venti negozi aderenti, per poi lasciarla direttamente in custodia ai commercianti. I punti di raccolta saranno facilmente individuabili grazie a una locandina dedicata esposta nelle attività partecipanti.

Un incaricato della Caritas ritirerà periodicamente i vestiti per distribuirli sia a chi dorme in strada, sia ad altre persone in forte difficoltà seguite dall’associazione, come i ragazzi ospitati nelle comunità per minori e i detenuti indigenti.

L’obiettivo dell’iniziativa, come spiegato dal referente Caritas Angelo Mazza, è quello di sensibilizzare la comunità sul tema della grave emarginazione attraverso un piccolo gesto alla portata di tutti. Dopo i positivi risultati dell’edizione precedente, che ha permesso di raccogliere oltre 600 capi vestendo più di 150 persone, Massimo Maiorano, presidente di Anva Confesercenti, rinnova l’invito a contribuire anche con una minima donazione