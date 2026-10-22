Il Governatore Attilio Fontana: “Como, una pagina indimenticabile”

“Fino a oggi pomeriggio, pensare che il Como potesse battere il Manchester United in Coppa dei Campioni sembrava un sogno. E invece è tutto vero: Como-Manchester United 4-1!”. Con queste parole il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana ha voluto celebrare l’impresa del Como contro il Manchester United.

In un messaggio di congratulazioni rivolto alla squadra, al club e alla città, Fontana ha voluto sottolineare la portata del risultato:”Complimenti alla squadra, a mister Cesc Fàbregas, che abbiamo insignito lo scorso anno del Premio Rosa Camuna, a tutta la società e, naturalmente, alla città di Como e ai suoi tifosi. Una vittoria straordinaria, una pagina indimenticabile per il calcio lombardo. Grandissimi!”.