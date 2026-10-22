Como tra le grandi: 6 punti e ottavo posto con Barça e City, non è più una sorpresa

In molti alla vigilia erano ottimisti, e avevano ragione. Il 4-1 del Como al Manchester United non è stato un miracolo estemporaneo, è la conferma di un percorso europeo che dopo tre giornate vale 6 punti e l’ottavo posto nella classifica unica di Champions League in coabitazione con altre squadre, tra cui Barcellona e Manchester City.

In testa al girone unico restano le cinque “perfette” a 9 punti: i campioni in carica del Psg, Aston Villa, Liverpool, Real Madrid e Betis Siviglia. Subito dietro le due imbattute a 7, Stoccarda e Arsenal. Poi il gruppone a quota 6 con Barcellona, Como, Manchester City, Club Brugge, Sporting Clube de Portugal e Borussia Dortmund. Le altre italiane: la Roma è quindicesima con 4 punti, Inter e Napoli sono 19esime a quota 3. In coda tre squadre hanno sempre perso: Porto, Slovan Bratislava e Lille.

Il calendario dei lariani in Champions

4ª giornata – 4 novembre, ore 21: Lens-Como allo Stadio Bollaert-Delelis

5ª giornata – 24 novembre, ore 21: Como-Aek Atene al Sinigaglia

6ª giornata – 9 dicembre, ore 18:45: Betis-Como allo Stadio della Cartuja

7ª giornata – 20 gennaio, ore 21: Como-Paris Saint-Germain al Sinigaglia

8ª giornata – 27 gennaio: ore 21, Barcellona-Como al Camp Nou

Il cammino

1ª giornata – 10 settembre: Como-RB Lipsia 4-1

Al Sinigaglia finisce 4-1. Gol di Baturina al 15′, Douvikas al 38′, Diao al 54′ e Perrone al 90′; per il Lipsia rete di Maksimović al 58′

2ª giornata – 14 ottobre: Feyenoord-Como 3-2

Stop a Rotterdam. Feyenoord in gol con Zechiël 20′, Hadj Moussa 52′ e autogol di Sánchez all’81’; per il Como a segno Diao al 18′ e Douvikas al 90+3′

3ª giornata – 21 ottobre: Como-Manchester United 4-1

Serata storica: doppietta di Paz al 2′ e 57′, Douvikas al 49′ e Ramón al 76′, inutile nel finale Zirkzee al 90+1′ per lo United.