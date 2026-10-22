Uomo travolto e ucciso in Ticino, si è costituito un 70enne

Si è costituito questa mattina l’automobilista che sarebbe coinvolto nell’incidente mortale avvenuto ieri sera a Corzoneso.

Si tratta di un 70enne cittadino svizzero domiciliato in Valle di Blenio, che si è presentato spontaneamente presso il posto di gendarmeria di Biasca. L’uomo è ora oggetto di accertamenti in relazione all’investimento costato la vita a un pedone di 85 anni.

Il fatto era avvenuto ieri, poco dopo le 20, in via Lucomagno, in località Corzoneso. Secondo la prima ricostruzione, un’auto che procedeva in direzione di Olivone ha investito l’anziano, residente nella regione. Dopo l’impatto il conducente si era allontanato senza fermarsi.

Sul posto erano intervenuti polizia cantonale, pompieri di Acquarossa e soccorritori di Tre Valli Soccorso, ma per l’85enne, nonostante i tentativi di rianimazione, non c’è stato nulla da fare.