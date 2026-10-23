Confartigianato Imprese Como celebra 80 anni di storia

Assemblea generale di Confartigianato imprese Como. L’associazione ha celebrato nell’occasione gli ottant’anni della fondazione. La costituzione il 20 agosto del 1946.

Alla presenza dei rappresentanti delle istituzioni, di associazioni di settore e delle forze dell’ordine, l’incontro è stato un momento di confronto in un momento storico non semplice, con molte problematiche sul tavolo, in Italia e nel mondo. Tra le tematiche più calde, l’aumento dei costi legati all’energia e le sfide del futuro, legate alla formazione e alle nuove generazioni.

Attualmente in provincia di Como sono attive circa 15mila imprese.

Tra gli ospiti dell’assemblea, il vicepresidente nazionale Eugenio Massetti, che ha fatto un appello alla politica, chiedendo vicinanza e supporto.