Rivolta annunciata a Como, perquisizioni e sequestri. Decine di giovani indagati

Perquisizioni e sequestri dalla tarda serata di ieri a Como e in tutta la provincia per le chat che da domenica scorsa pianificano l’organizzazione di devastazioni e violenze domani a Como. Una trentina di giovani tra i 14 e i 24 anni sono indagati per istigazione a delinquere finalizzata al saccheggio.

Nella notte sono scattate le perquisizioni della Digos a carico dei ragazzi, quasi tutti minorenni, sospettati di essere i promotori dei gruppi che stanno invitando a partecipare alle proteste violente e alle distruzioni domani pomeriggio nel capoluogo lariano. Da ieri, per il timore che possa ripetersi quanto accaduto nello scorso fine settimana a Milano, alcuni negozi in centro Como hanno blindato le vetrine.