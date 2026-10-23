Inseguimento sull’A2, auto rubata fugge e poi tampona un’altra vettura

Inseguimento nella notte sull’autostrada A2, in Canton Ticino. Poco dopo le 4, una pattuglia impegnata nei controlli per la sicurezza dei cantieri in territorio di Maroggia ha notato un’auto che procedeva a velocità sostenuta sulla corsia di sorpasso, nonostante il semaforo rosso all’altezza della galleria di San Nicolao.

L’auto, poi risultata rubata, non si è fermata all’alt della Polizia. Una seconda pattuglia si è immessa in autostrada da Noranco per supportare l’intervento.

Poco dopo la galleria di Collina d’Oro, la vettura in fuga ha tamponato un veicolo che circolava regolarmente. Il conducente ha quindi abbandonato il mezzo ed è fuggito a piedi all’interno di un cantiere nelle vicinanze, facendo perdere le proprie tracce.

Non si segnalano feriti. Sono in corso accertamenti per identificare il responsabile e chiarire la dinamica.