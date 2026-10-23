Piccoli Comuni del Lario tra turismo e spopolamento, a Como il forum “Sentieri comuni”

Come mantenere vivi i piccoli Comuni? Come governare il turismo senza perdere l’identità? Come garantire servizi e mobilità alle giovani famiglie? Da queste domande nasce “Sentieri comuni”, l’incontro pubblico in programma domani, sabato 24 ottobre, dalle 9 alle 14.30 nel Chiostro di Sant’Abbondio a Como, sede dell’Università dell’Insubria.

Promosso dal Comune di Faggeto Lario con l’Università dell’Insubria, il Centro di ricerca Green dell’Università della Valle d’Aosta e i Comuni di Sormano, Moltrasio, Blevio, Pognana e Zelbio, il progetto vuole costruire una visione condivisa per il territorio tra Lago e Triangolo Lariano, stretto tra pressione turistica da una parte e spopolamento e perdita di servizi dall’altra.

La giornata sarà un laboratorio partecipato articolato in quattro tavoli tematici: turismo, spopolamento, servizi di base e mobilità. A confrontarsi saranno amministratori, operatori, associazioni e cittadini, con i ricercatori nel ruolo di facilitatori.

L’appuntamento del 24 ottobre sarà solo il punto di partenza di un percorso più lungo per immaginare come saranno tra dieci o vent’anni i paesi del Lario.